El euro cae por debajo de 1,16 dólares ante la crisis política en Francia

Fráncfort (Alemania), 27 ago (EFE).- El euro cayó este miércoles por debajo de 1,16 dólares ante la crisis política en Francia y el deterioro de la confianza del consumidor en Alemania debido a la preocupación por el empleo y la inflación.

El euro se cambiaba hacia las 15.10 horas GMT a 1,1596 dólares, frente a los 1,1660 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1593 dólares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, no quiere que se evite la discusión sobre la complicada situación financiera en la que está el país, pero tampoco que se caiga en el «catastrofismo», con una crisis política en puertas por la posible caída de su Gobierno el próximo 8 de septiembre.

El primer ministro, François Bayrou, se someterá a un voto de confianza ese día que podría hacer caer su Gobierno en un momento en el que Francia se debe ajustar el cinturón dado su elevado endeudamiento.

«La crisis de Gobierno en Francia en torno a la esencial consolidación del presupuesto para limitar el aumento de la deuda y el incremento de los diferenciales franceses muestra lo rápido que puede estar el euro bajo presión si los niveles de deuda en la zona del euro se van de las manos», considera la analista de divisas de Commerzbank Antje Praefcke.

Por ello Praefcke dice que Francia e Italia deben tomar medidas de ahorro y aprobar reformas.

El temor a perder el empleo lleva a muchos consumidores en Alemania a consumir menos, como refleja la caída de la confianza del consumidor en agosto por tercer mes consecutivo.

La crisis política de Francia ha impedido que el euro se haya beneficiado de la debilidad del dólar debido a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Reserva Federal (Fed) para ponerla baja su control.

Estos ataques a la Fed hacen temer a los inversores una pérdida de independencia del banco central más importante del mundo dada la importancia internacional del dólar en las finanzas internacionales como refleja la salida de capital de Estados Unidos.

Las dudas sobre la capacidad de la Fed para establecer la política monetaria adecuada han debilitado al dólar pero han impedido también que el euro se deprecie más ante la crisis política en Francia.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1574 y 1,1641 dólares. EFE

