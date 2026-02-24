El euro cae por debajo de 1,18 dólares

Fráncfort (Alemania), 24 feb (EFE).- El euro cayó este martes por debajo de los 1,18 dólares en la medida en que aumentan las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) será cautelosa con las bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1781 dólares, frente a los 1,1795 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1777 dólares.

Hoy ha entrado en vigor en EEUU un arancel global temporal del 10 % a las importaciones de todos los países, excepto lo acordado con México y Canadá.

El Parlamento Europeo paralizó la ratificación del acuerdo comercial con EEUU hasta que Washington aclare si mantendrá su parte del pacto.

La incertidumbre sobre los aranceles lastra al dólar pero las expectativas de cautela de la Fed con los tipos de interés apoyan su cotización.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que podría ser apropiado mantener los tipos de interés si el mercado laboral mejora en Estados Unidos, unas declaraciones que apoyaron la cotización del dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1766 y 1,1796 dólares. EFE

aia/psh