El euro cae por debajo de los 1,16 dólares por aversión al riesgo ante la guerra en Irán

Fráncfort (Alemania), 3 mar (EFE).- El euro mantuvo este martes una fuerte depreciación y cayó por debajo de los 1,16 dólares, debido a la aversión al riesgo y ante el aumento de los precios de la energía por la escalada en la guerra en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 12.00 horas GMT a 1,1598 dólares, frente a los 1,1697 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

La inflación de la zona del euro subió en febrero inesperadamente hasta el 1,9 % (1,7 % en enero), impulsada por el aumento de los precios de los servicios.

El Banco Central Europeo (BCE), que tiene como objetivo una inflación del 2 %, mantiene sus tipos de interés en el 2 % desde junio del año pasado.

La entidad deberá considerar su política monetaria si la inflación se dispara en la zona del euro como consecuencia del encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en una entrevista con el ‘Financial Times’, publicada este martes, que la entidad «seguirá de cerca la situación en Oriente Próximo».

«La escala del impacto y las consecuencias para la inflación a medio plazo dependen de la amplitud y la duración del conflicto», añadió Lane.

Los mercados han reducido las apuestas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) bajará sus tipos de interés y esto también apoya al dólar, que es un activo refugio en momentos de crisis.

La moneda única se cambió hasta mediodía en una banda de fluctuación entre 1,1582 y 1,1706 dólares. EFE

