El euro cae por debajo de los 1,18 dólares tras datos de la industria de EEUU

Fráncfort (Alemania), 2 feb (EFE).- El euro bajó este lunes por debajo de los 1,18 dólares, tras datos de la industria de EE. UU., ante la aversión al riesgo y a pesar de la revisión al alza de las cifras de la actividad industrial de la zona del euro y de Alemania.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1792 dólares, frente a los 1,1899 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1840 dólares.

La actividad de la industria de EE. UU. mejoró en enero más de lo previsto, tanto según datos de S&P Global, como del Instituto para la Gestión del Suministro (ISM por sus siglas en inglés), por lo que se reducen las posibilidades de bajadas de los tipos de interés en EEUU.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro subió en enero hasta 49,5 puntos (48,8 puntos en diciembre y 49,4 puntos en el primer cálculo).

No obstante, el índice se mantuvo dentro del territorio de contracción, por debajo de 50 puntos, por tercer mes consecutivo.

El sector manufacturero se expandió en enero en Grecia, Francia y los Países Bajos pero se contrajo en Alemania, Italia, España y Austria.

El dólar sigue apoyado por la nominación de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Fed.

Warsh ha afirmado en algunas ocasiones que «la inflación es una elección» y se espera que adopte un enfoque cauteloso respecto a la inflación.

El BCE mantendrá previsiblemente sus tipos de interés el jueves en el 2 % porque la inflación subyacente supera el 2 % y el crecimiento es decente, según Société Générale.

La inflación general se situará este año probablemente por debajo del 2 % debido al impacto de la depreciación del dólar y las importaciones chinas baratas.

La presidenta del BCE, Christine Lagar, podría intentar frenar la apreciación del euro con una intervención verbal en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, según los analistas de Rabobank.

El BCE se dejará las opciones abiertas para actuar en los próximos meses.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1792 y 1,1875 dólares. EFE

