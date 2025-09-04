El euro cae tras datos mixtos de la economía de EEUU y de ventas minoristas de la eurozona

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 4 sep (EFE).- El euro se depreció hoy después de la publicación de datos mixtos de la economía estadounidense y tras la caída de las ventas minoristas en la zona del euro.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1637 dólares, frente a los 1,1672 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1647 dólares.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en EEUU en 8.000, hasta 237.000 solicitudes, más de lo previsto.

La economía privada creó en EEUU en agosto 54.000 empleos, 106.000 empleos revisados en julio, lo que indica que se ralentiza la contratación, según datos de ADP.

Pero la actividad del sector servicios mejoró en EEUU en agosto más de lo previsto, según datos del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comience a bajar sus tipos de interés este mes han lastrado la cotización del dólar recientemente.

La caída del número de puestos de trabajo vacantes en EEUU en julio reforzó estas expectativas, que confirmaron posteriormente el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente del Banco de la Fed en Atlanta, Raphael Bostic.

Las ventas del comercio minorista de la zona del euro bajaron en julio un 0,5 % respecto al mes anterior, pero subieron un 2,2 % interanual.

La cautela en los mercados se mantiene pese a que ha bajado la rentabilidad de la deuda soberana de algunos países en Europa a 30 años.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1632 y 1,1668 dólares. EFE

aia/lar