El euro cae tras la bajada de la inflación en la eurozona en junio

Compartir

3 minutos

Fráncfort (Alemania), 1 jul (EFE).- El euro bajó hoy tras la publicación de la caída de la inflación en la zona del euro en junio, que reduce la presión para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1395 dólares, frente a los 1,1417 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1383 dólares.

La inflación general bajó en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual (3,2 % en mayo) debido a la caída de los precios del petróleo, que redujo el encarecimiento de la energía hasta el 8,7 % (10,8 % en mayo).

La tasa subyacente, que descuenta la energía y los alimentos porque son más volátiles, cayó en junio hasta el 2, 4 % (2,6 % en mayo).

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en junio hasta 51,4 puntos (51,6 puntos en mayo), según S&P.

«Las presiones inflacionistas se moderan y el crecimiento de la producción manufacturera se acelera en junio», añadió S&P.

«La expansión de junio cierra el trimestre más sólido para la producción manufacturera de la zona euro desde los primeros meses de 2022, y contrarrestará el reciente declive registrado en la economía del sector servicios», comentó el economista jefe de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

Solo España y Francia no registraron un crecimiento de la producción en junio.

La desaceleración de la inflación en la zona del euro ha reducido las expectativas de que el BCE subirá sus tipos de interés, que están ahora en el 2,25 %.

El BCE podría retrasar la subida de los tipos de interés hasta septiembre, cuando tendrá las nuevas proyecciones de crecimiento e inflación, consideraron varios miembros del Consejo de Gobierno, como el miembro del comité ejecutivo, Piero Cipollone, y el gobernador del banco central de Malta, Alexander Demarco.

El gobernador del Banco Nacional de Bélgica, Pierre Wunsch, dijo que no está a favor de endurecer más la política monetaria y que se necesitan efectos de segunda ronda más fuertes para justificar una subida de las tasas de interés.

El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, mantiene abiertas las opciones para las decisiones en julio y en septiembre sobre los tipos de interés.

El diferencial con los tipos de interés de EEUU, que se sitúan entre el 3,5 y el 3,75 %, impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en el foro de banca central de Sintra (Portugal) que no va a dar una orientación de la política monetaria.

En el ámbito geopolítico se mantienen las tensiones entre EEUU e Irán.

Los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff llegaron a Qatar para reunirse con mediadores, pero Teherán dijo que no se reunirá directamente con ellos, por lo que se han reducido las expectativas de que EEUU e Irán logren un acuerdo de paz definitivo pronto.

Las conversaciones técnicas con mediadores de Qatar y Pakistán han comenzado, según la cadena de televisión estadounidense CNN y las agencias árabes Al Jazeera y Al Arabija .

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1362 y 1,1414 dólares. EFE

aia/ajs