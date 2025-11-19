El euro cae tras las cifras de inflación de la zona del euro y la aversión al riesgo

Fráncfort (Alemania), 19 nov (EFE).- El euro se depreció hoy después de la publicación de las cifras de inflación de la zona del euro en octubre y mientras la aversión al riesgo beneficia al billete verde, que se ha apreciado frente a varias divisas.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1543 dólares, frente a los 1,1601 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1583 dólares.

La inflación de la zona del euro bajó una décima en octubre, hasta el 2,1 % interanual, por lo que se acerca de nuevo al objetivo del BCE del 2 % a medio plazo.

La subyacente, que excluye los alimentos y la energía porque son más volátiles, se mantuvo en el 2,4 %.

Estas cifras apuntalan las expectativas de que el BCE mantendrá el precio del dinero en diciembre en el 2 %.

Los mercados prestarán atención a las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de finales de octubre, que podría dar más pistas de qué ocurrirá en la reunión de diciembre en un momento en el que se debilita el mercado laboral estadounidense.

No obstante, se han debilitado las expectativas en el mercado de que la Fed bajará sus tasas de interés en diciembre.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1542 y 1,1597 dólares. EFE

aia/lar