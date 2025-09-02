El euro cae tras subida de la inflación en la zona del euro y debido a aversión al riesgo

Fráncfort (Alemania), 2 sep (EFE).- El euro bajó este martes después de la publicación del repunte de la inflación en la zona del euro y debido a la aversión al riesgo, que impulsa las compras de dólares.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1670 dólares, frente a los 1,1710 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1646 dólares.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de Estados Unidos subió en agosto hasta 48,7 puntos, 0,7 puntos más que en julio, pero muestra una contracción de la actividad industrial por sexto mes consecutivo, según cifras del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

Estas cifras debilitaron algo al dólar pero el euro no pudo recuperar completamente las posiciones perdidas tras la publicación de la inflación de la zona del euro.

La inflación general de la eurozona se incrementó una décima en agosto respecto al mes anterior, hasta el 2,1 % interanual, y la subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos, se mantuvo por cuarto mes consecutivo en el 2,3 %.

Estas cifras son un argumento para que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga las tasas en el 2 % en la reunión de la próxima semana.

El gobernador del banco central de Lituania, Gediminas Simkus, considera que no «hay razón para ajustar los tipos de interés ahora».

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1614 y 1,1715 dólares. EFE

