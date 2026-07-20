El euro comienza la semana a la baja y cae hasta los 1,1409 dólares

Compartir

2 minutos

Berlín, 20 jul (EFE).- El euro comenzó esta semana a la baja, al perder este lunes un 0,26 % de su valor frente al dólar, hasta los 1,1409 dólares, mientras se mantiene la incertidumbre en Oriente Medio, región clave para el mercado energético mundial y una zona perturbada por las hostilidades entre EE. UU. e Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1409 dólares, frente a los 1,1442 dólares a los que cotizaba en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del viernes de la semana pasada.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1426 dólares, por debajo de los 1,1435 dólares atribuidos el viernes.

El euro perdió valor ante el billete verde en un contexto marcado por la caída que experimentó el valor del petróleo brent, que comenzó la sesión con un alza de más del 3 % y después de que de madrugada el barril llegara a los 91,42 dólares, para después comenzar a subir menos y caer un 0,11 %, hasta situarse por debajo de los 88 dólares.

Estas fluctuaciones se produjeron ante la posibilidad de nuevas negociaciones de paz en el conflicto que mantienen EE.UU. e Irán, una guerra que ha afectado el flujo de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz.

Por dicho paso circulaba antes de la campaña de bombardeos estadonunidenses e israelíes contra la República Islámica en torno al 20 % del petróleo y del gas mundiales.

La navegación por el estrecho se ha restringido ostensiblemente desde que a principios de mes EE. UU. denunciara nuevos ataques iraníes contra barcos, lo que provocó otra campaña de ataques estadounidenses y represalias de Teherán, que ha respondido bombardeado países en la región. EFE

smm/cph/rcf