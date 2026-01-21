El euro digiere el discurso de Trump por encima de 1,17 dólares

Fráncfort (Alemania), 21 ene (EFE).- El euro se cambió hoy por encima de los 1,17 dólares y apenas reaccionó al discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en Davos (Suiza).

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1714 dólares, frente a los 1,1732 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1739 dólares.

El euro apenas se movió ni antes, ni después del discurso de Trump en Davos.

Trump dijo en Davos que no quiere usar la fuerza para adquirir Groenlandia, sino que quiere negociar inmediatamente, y que la necesita por razones de seguridad nacional e internacional.

Los daneses y groenlandenses «pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos», amenazó el mandatario, dejando entrever posibles represalias económicas.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en Davos que la Unión Europea (UE) debe mostrar «determinación colectiva» y «unidad» ante Trump, cuya política va hacia «un nuevo orden internacional» que implicará «una reorganización profunda» de la economía europea.

Lagarde reiteró que los tipos de interés en la zona del euro se mantienen en un «buen lugar» en el 2 % y consideró que el efecto a corto plazo de los aranceles con los que ha amenazado Trump recientemente «sería mínimo».

Pero el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, dijo también en Davos que esos aranceles pueden influir en las decisiones sobre los tipos de interés del BCE.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1702 y 1,1742 dólares. EFE

