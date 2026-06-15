El euro digital es una oportunidad de acabar con las dependencias de la UE, según Lagarde

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Fráncfort (Alemania), 15 jun (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, consideró este lunes que el euro digital es una oportunidad de terminar con una dependencia en los sistemas de pago que ha durado demasiado tiempo en la Unión Europea (UE).

Lagarde recordó en una conferencia en Fráncfort que Europa no tiene su propio sistema de tarjetas paneuropeo, y depende por ejemplo de las estadounidenses Visa o Mastercard.

Los sistemas internacionales representan más del 60 % de los pagos con tarjeta y 13 de los 21 países de la zona del euro no tiene un sistema de tarjeta nacional, añadió Lagarde en la conferencia «Dinero en transición: digitalización e innovación en pagos» organizada por el BCE.

Eso cambiaría con el euro digital, que daría a Europa «un instrumento de pago que funciona en toda la Unión», consideró Lagarde.

El Parlamento Europeo votará previsiblemente en julio la legislación marco para el euro digital, aprobación que es necesaria para que el BCE siga adelante con el proyecto y lo emita.

Lagarde también hizo hincapié en que, dadas las tensiones geopolíticas actuales, «la propiedad de la infraestructura financiera en un instrumento de poder, de modo que la soberanía ahora importa donde antes no importaba». EFE

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