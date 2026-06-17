El euro estable alrededor de los 1,16 dólares antes de la decisión de la Fed

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Fráncfort (Alemania), 17 jun (EFE).- El euro se mantuvo estable este miércoles, alrededor de los 1,16 dólares, antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1594 dólares, frente a los 1,1599 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1591 dólares.

Los mercados han descontado que la Fed mantendrá sus tasas de interés en un rango entre el 3,5 y el 3,75 % en la que será la primera decisión bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh.

Pese a la caída de los precios del petróleo, tras el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, los mercados ven bastantes posibilidades de que la Fed suba sus tipos de interés este año, ante el aumento significativo de la inflación hasta el 4,2 % en mayo y pese a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para que los baje.

La inflación de la eurozona subió en mayo hasta el 3,2 % interanual (3 % en abril e igual que en el cálculo preliminar) y la subyacente aumentó hasta el 2,6 % (2,5 % en el cálculo preliminar), según los datos definitivos de Eurostat.

Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE se han mostrado cautelosos tras el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y no descartan subir más los tipos de interés si es necesario.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha advertido de que los precios de la energía no han vuelto a los niveles anteriores al inicio de la guerra en Irán pese a que han bajado desde el anuncio del acuerdo de paz.

El BCE subió la semana pasada los tipos de interés a los depósitos de los bancos en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,25 %.

Que el BCE deje las tasas de interés en ese nivel o las suba más dependerá de los nuevos datos económicos, según Lane.

El presidente del Banco de Lituania, Gediminas Simkus, prevé que el BCE suba, al menos, una vez más los tipos de interés este año.

Los mercados descuentan una segunda subida del precio del dinero del BCE este año.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1585 y 1,1616 dólares. EFE

aia/psh