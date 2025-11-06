El euro recupera los 1,15 dólares, pero se mantiene la cautela en mercados

Fráncfort (Alemania), 6 nov (EFE).- El euro recuperó hoy el nivel de los 1,15 dólares, pero se mantiene la cautela en los mercados y por ello la apreciación es contenida.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1526 dólares, frente a los 1,1476 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1533 dólares.

Las ventas minoristas de la zona del euro cayeron en septiembre un 0,1 % respecto al mes anterior y crecieron un 1 % interanual, cifras que decepcionaron y frenaron la recuperación del euro.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que se siente cómodo con el nivel actual de las tasas de interés en un seminario virtual sobre «Desafíos actuales de la política (monetaria) en la zona del euro» organizado por Natixis CIB Research.

Los tipos de interés a los depósitos bancarios están en la zona del euro en el 2 %.

Datos positivos de la actividad del sector servicios y de la creación de empleo en EEUU han reducido la preocupación por la economía estadounidense y calmado algo el ánimo en los mercados.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1493 y 1,1543 dólares. EFE

