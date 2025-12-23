El euro se cambia a 1,1775 dólares en la víspera de Nochebuena

1 minuto

Berlín, 23 dic (EFE).- El euro se cambiaba este martes a 1,1775 dólares en víspera del día de Nochebuena, prácticamente sin cambios con respecto a la jornada anterior.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1775 dólares, frente a los 1,1771 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del lunes.

La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Muchos analistas esperan que la Reserva Federal siga bajando los tipos de interés el año próximo, lo que ha fortalecido este lunes el curso de la moneda única con respecto al billete verde.

El euro se cambió este lunes en una banda de fluctuación entre 1,1758 y 1,1805 dólares. EFE

cph/psh