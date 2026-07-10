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El euro se cambia alrededor de 1,1450 dólares

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1 minuto

Fráncfort (Alemania), 10 jul (EFE).- El euro se cambió este viernes en una banda de fluctuación muy estrecha alrededor de 1,1450 dólares, mientras nuevos datos reducen las presiones para que el Banco Central Europeo (BCE) suba rápidamente sus tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1420 dólares, frente a los 1,1435 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1430 dólares.

La inflación se ha desacelerado en junio en Alemania (2,4 % armonizado) y en Francia ( 2 %), mientras en Italia la producción industrial se contrajo en mayo un 0,3 %.

Además, la guerra en Oriente Medio y la subida del precio del petróleo incrementan la aversión al riesgo entre los inversores y favorecen al dólar como moneda refugio.

Irán insiste en mantener el control del estrecho de Ormuz a pesar de los ataques de los dos últimos días de Estados Unidos en unos bombardeos que han dejado las conversaciones de paz en el aire.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1417 y 1,1460 dólares. EFE

aia/rod

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