El euro se cambia alrededor de 1,17 dólares

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFE).- El euro se cambió este jueves alrededor de 1,17 dólares después de que el tono más suave del presidente de EE.UU., Donald Trump, haya frenado las ventas de dólares y de bonos del Tesoro estadounidense.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1730 dólares, frente a los 1,1714 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1706 dólares.

Los mercados se centraron en los datos de inflación y crecimiento de EE.UU. en el tercer trimestre en la medida en que volvía la calma y en la mejora de la confianza del consumidor en la eurozona.

Los precios al consumo subieron en EE.UU. en noviembre un 2,8 % interanual, y sin la energía y los alimentos, también un 2,8 %, mientras los ingresos subieron un 0,3 %, respecto al mes anterior, menos de lo esperado.

La economía estadounidense creció en el tercer trimestre un 4,4 %, según datos anualizados que no son comparables a los de Europa.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en EE.UU. en 1.000, hasta 200.000 solicitudes, por lo que el mercado laboral se mantiene robusto.

Los mercados prevén que la Reserva Federal (Fed) bajará más este año sus tipos de interés, pero no durante los primeros meses.

Trump anunció en Davos (Suiza) un «preacuerdo» con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acerca de Groenlandia y retiró sus amenazas de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

La reducción del riesgo geopolítico de aranceles puede impulsar la apreciación del dólar y depreciación del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1674 y 1,1731 dólares. EFE

