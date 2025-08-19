El euro se cambia por debajo de 1,17 dólares tras la cumbre sobre Ucrania

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 19 ago (EFE).- El euro se cambió hoy por debajo del nivel de 1,17 dólares tras cierto optimismo en los mercados sobre un posible fin de la guerra en Ucrania tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1666 dólares, frente a los 1,1671 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1682 dólares.

El tipo de cambio del euro estuvo impulsado por cierto optimismo tras la reunión entre Trump y Zelenski, así como el aumento del superávit en la cuenta corriente de la zona del euro en junio respecto a mayo.

La balanza por cuenta corriente de la zona del euro tuvo en junio un superávit de 36.000 millones de euros, un 12,5 % más elevado que en mayo (32.000 millones de euros) pero un 28 % más bajo que un año antes (50.000 millones de euros).

La reunión ha sido valorada por algunos líderes europeos, entre ellos, el canciller alemán, Friedrich Merz, quien dijo que superó sus expectativas.

Uno de los logros es la posibilidad de una reunión bilateral entre Moscú y Kiev, pero Rusia frena los intentos.

Rusia declaró el martes que una reunión entre los presidentes ruso y ucraniano debe «prepararse minuciosamente».

Los mercados buscarán cierta orientación sobre la política monetaria del BCE y la Reserva Federal (Fed) a finales de la semana.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1639 y 1,1692 dólares. EFE

