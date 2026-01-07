El euro se cambia por debajo de los 1,17 dólares al conocerse la inflación de la eurozona

1 minuto

Berlín, 7 ene (EFE).- El euro se encontraba este miércoles en una franja similar a la del martes, por debajo de los 1,17 dólares en una jornada en la que se confirmaron las expectativas de la inflación de la eurozona, que bajó una décima en diciembre de 2025, hasta alcanzar una tasa interanual del 2 %.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1690 dólares, frente a los 1,1693 dólares del martes y los 1,1696 dólares del lunes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este miércoles el cambio de referencia del euro en 1,1684 dólares, un valor inferior al de la víspera (1,1707 dólares).

La inflación de la eurozona bajó una décima en diciembre de 2025, hasta alcanzar una tasa interanual del 2 %, según la estimación preliminar publicada este miércoles por la oficina europea de estadística, Eurostat.

De esta forma, la zona euro cierra el año 2025 en el objetivo del 2 % que persigue el BCE.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos por la volatilidad de sus precios y es la utilizada por el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política económica, bajó una décima hasta el 2,3 %.

Estos resultados podrían contribuir a confirmar la visión de que el BCE no necesita realizar cambios de tipos en un futuro próximo, lo que a su vez arrastra a la baja la cotización de la moneda única. EFE

