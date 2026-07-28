El euro se cotiza a 1,1381 dólares tras la bajada del precio del petróleo

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Berlín, 28 jul (EFE).- El euro se siguió cotizando este martes prácticamente igual que la víspera, en 1,1381 dólares, pese a la bajada del precio del petróleo, que no pudo contener las preocupaciones inflacionarias de los mercados, pendientes de la decisión sobre los tipos de interés que tomará el miércoles la Reserva Federal.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1381 dólares, ligeramente por encima de los 1,1374 dólares a los que cotizaba a última hora de la negociación europea del lunes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1367 dólares, un valor superior al fijado el lunes, 1,389 dólares.

El precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, bajaba un 0,62 % este martes antes de la apertura oficial del mercado bursátil y se encontraba en 87,81 euros después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara la víspera detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abría este martes con un descenso del 2,18 %, hasta 80,81 dólares el barril.

Trump volvió a presionar este lunes a la Reserva Federal para que reduzca los tipos de interés, al afirmar que la economía estadounidense debería tener unos costes de financiación más bajos que los actuales.

El mercado da por descontado que el banco central mantendrá los tipos de interés sin cambios, aunque buscará pistas sobre sus próximos pasos que dará el organismo.

Esta semana se conocerán también los datos de la inflación de Alemania, la mayor economía de la eurozona, así como sobre el PIB del segundo trimestre. EFE

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