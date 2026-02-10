El euro se estabiliza alrededor de los 1,19 dólares

Fráncfort (Alemania), 10 feb (EFE).- El euro se estabilizó este martes y se cambió a alrededor de 1,19 dólares, máximo desde hace una semana, tras haberse apreciado el lunes y mientras la preocupación sobre el mercado laboral estadounidense debilita al dólar.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1900 dólares, frente a los 1,1910 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1894 dólares.

Las ventas minoristas se mantuvieron en EE.UU. en diciembre respecto al mes anterior, pese a que se esperaba un aumento, pero estas cifras no tuvieron repercusión en el tipo de cambio del euro.

El dólar se ha debilitado también debido a la preocupación por la venta de activos de EE.UU. de los inversores extranjeros después de que la agencia Bloomberg dijera que los reguladores chinos recomendaron a las instituciones reducir sus exposiciones a los bonos del Tesoro estadounidense.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes en el Parlamento Europeo que la inflación se estabilizará en la eurozona en el 2 % a medio plazo.

De este modo, deja entrever que el BCE considera que no hay necesidad de modificar los tipos de interés.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, consideró en una entrevista con la agencia financiera Econostream Media, publicada este martes, que la apreciación del euro actual «merece atención», pero no es tan dramática.

«La evolución del tipo de cambio del euro con el dólar depende de los desarrollos en Europa y, además, de las políticas en EE.UU.. Ha oscilado en torno a 1,16 y 1,18 (dólares) durante un periodo prolongado. Hubo un breve repunte recientemente, pero ahora estamos de vuelta en ese rango, que es completamente consistente con los supuestos incluidos en nuestras proyecciones», añadió.

El gobernador de la Reserva Federal estadounidense (Fed) Stephen Miran tampoco se mostró preocupado por la reciente debilidad del dólar y dijo que debería caer más de lo que ya lo ha hecho para afectar a la inflación.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1890 y 1,1926 dólares. EFE

