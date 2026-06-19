El euro se estabiliza por encima 1,14 dólares

Compartir

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 19 jun (EFE).- El euro se estabilizó este viernes por encima de 1,14 dólares, en una negociación de menor volumen de contratación porque fue festivo en Estados Unidos (EE.UU.) y los principales mercados estuvieron cerrados en ese país.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1465 dólares, frente a los 1,1475 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1467 dólares.

El euro se depreció hasta 1,1418 dólares, el nivel mínimo desde mediados de marzo, después de que aumentaran las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés, pero luego remontó.

Las apuestas de que la Fed subirá sus tipos de interés los próximos meses han aumentado después de que mantuviera las tasas pero dijera que prevé una inflación más elevada este año debido a la crisis de la energía.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, enfatizó que se centrará en lograr la estabilidad de precios.

El acuerdo de paz provisional entre EE.UU. e Irán ha aumentado la tolerancia al riesgo y beneficiado algo al euro pero la cancelación de la firma del memorando de entendimiento en Suiza ha beneficiado al dólar.

La firma del acuerdo se ha aplazado después de que Irán se retirara debido a los ataques de Israel al Líbano, que forma parte del acuerdo de alto el fuego.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo el jueves en Londres que la tasa de interés neutral puede ser más alta y estar ahora en el 2,50 en vez de en el 2,25 %.

De este modo, Lane dejó entrever que el BCE tiene margen para subir más los tipos de interés sin frenar el crecimiento porque el tipo de interés neutral es el que ni impide, ni estimula el crecimiento económico.

El BCE subió la semana pasada sus tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,25 %.

La Fed mantuvo este semana los tipos de interés de referencia en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro y de EE.UU. impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa, mientras que el euro se deprecia.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1418 y 1,1473 dólares. EFE

aia/ajs