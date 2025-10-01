El euro se mantiene alrededor de 1,1750 dólares tras datos de empleo de EEUU

Fráncfort (Alemania), 1 oct (EFE).- El euro se mantuvo hoy alrededor de 1,1750 dólares en una banda de fluctuación estrecha después de que los datos de reducción de empleo en EEUU y el cierre del gobierno estadounidense debilitaran al billete verde.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1753 dólares, frente a los 1,1750 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1724 dólares.

La economía privada de EEUU redujo en septiembre inesperadamente 32.000 empleos respecto al mes anterior, la caída más fuerte desde marzo de 2023, según datos de ADP, que debilitaron al dólar.

El cierre del Gobierno estadounidense lastra al dólar porque puede posponer la publicación el viernes del informe de empleo, que es importante para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Por ello los inversores prestaron gran atención a los datos de ADP.

La cifra de agosto fue revisada a la baja drásticamente a una pérdida de 3.000 empleos en comparación con el aumento de 54.000 que ADP calculó inicialmente.

El debilitamiento del mercado laboral estadounidense apuntala las expectativas de que la Fed bajará más sus tipos de interés en octubre y diciembre.

Las cifras de inflación de la zona del euro apoyan las expectativas de que el BCE mantendrá sus tipos de interés en el 2 %.

La inflación general subió en la zona del euro en septiembre hasta el 2,2 %, tras haberse mantenido en el 2 % durante los tres meses previos.

La subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el BCE en sus decisiones de política monetaria, permaneció estable en el 2,3 % por quinto mes consecutivo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1716 y 1,1777 dólares. EFE

