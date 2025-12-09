El euro se mantiene alrededor de los 1,1650 dólares

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 9 dic (EFE).- El euro se mantuvo y se cambió hoy alrededor de 1,1650 dólares tras el aumento de las ofertas de empleo en EEUU y de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1627 dólares, frente a los 1,1622 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1637 dólares.

Las ofertas de empleo JOLTS subieron sorprendentemente en octubre por lo que la Reserva Federal (Fed) podría bajar sus tipos de interés el próximo año menos de lo previsto.

El aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense impulsa al dólar pese a que se prevé que la Fed va a bajar sus tipos de interés.

El euro apenas se movió porque los inversores evitan tomar grandes posiciones en dólares antes de que la Fed comunique su decisión sobre los tipos de interés el miércoles.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1617 y 1,1657 dólares. EFE

aia/fpa