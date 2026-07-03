El euro se mantiene estable alrededor de 1,1450 dólares tras datos positivos

Compartir

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 3 jul (EFE).- El euro se mantuvo hoy estable alrededor de 1,1450 dólares tras la publicación de datos económicos positivos de la eurozona, en una negociación tranquila porque en EEUU fue festivo debido al Día de la Independencia y los mercados permanecieron cerrados.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1444 dólares, frente a los 1,1436 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1448 dólares.

El índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en junio hasta 50 puntos (48,5 puntos en mayo), lo que indica «una estabilización de la economía al final del segundo trimestre», según S&P.

El indicador se sitúa en 50 puntos fuera del territorio de contracción, por primera vez desde marzo, porque el crecimiento en el sector manufacturero contrarrestó el nuevo descenso, aunque más atenuado, observado en el sector servicios.

«La actividad total de la zona euro se estabiliza en junio y la inflación se desacelera», añadió S&P.

«Esta moderación de las presiones de los costes, prácticamente sin precedentes, suavizará las posturas más restrictivas de los responsables de las políticas monetarias del Banco Central Europeo, reduciendo la probabilidad de nuevas subidas de tipos a corto plazo», considera el economista jefe de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

Las débiles cifras de empleo de EEUU han reducido las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés y por eso cae el dólar.

La Fed, cuyo mandato también es el pleno empleo, no tiene ahora tanta presión para subir el precio del dinero y frenar la inflación.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en EEUU en junio en 57.000, la mitad de lo que se preveía, pero la tasa de desempleo bajó una décima hasta el 4,2 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1421 y 1,1462 dólares. EFE

aia/fpa