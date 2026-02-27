El euro se mantiene estable alrededor de los 1,18 dólares

Fráncfort (Alemania), 27 feb (EFE).- El euro se mantuvo este viernes estable alrededor de los 1,18 dólares, mientras persiste la cautela de los inversores ante las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1802 dólares, frente a los 1,1795 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1805 dólares.

El ministro de Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, consideró que las negociaciones entre EEUU e Irán en Ginebra avanzaron.

Las negociaciones continuarán la próxima semana en Viena, donde se encuentra la sede la Agencia Internacional de la Energía Atómica, dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghtschi, por lo que se redujo el temor a un ataque inminente estadounidense.

Los inversores rehúsan comprar dólares ante la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos, las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones geopolíticas como con Irán.

Los datos de inflación de Alemania, Francia y EEUU apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1789 y 1,1820 dólares. EFE

