El euro se mantiene estable antes de la decisión de la Fed

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 10 dic (EFE).- El euro se mantuvo estable y se cambió este jueves alrededor de 1,1650 dólares antes de que la Reserva Federal (Fed) anuncie su decisión sobre los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1638 dólares, frente a los 1,1627 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1634 dólares.

La Fed bajará, previsiblemente, en 25 puntos básicos sus tasas de interés, ahora en un rango del 3,75 al 4 %, debido a que el mercado laboral y otros indicadores de consumo se han debilitado en EE.UU..

El mercado da por seguro este recorte y prestará atención a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, y a las proyecciones de recortes de tasas el próximo año.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en una entrevista con el Financial Times (FT) en Londres que la entidad probablemente elevará sus previsiones de crecimiento para la economía de la eurozona la próxima semana.

Lagarde también consideró que el BCE esta en una buena posición de política monetaria con los tipos de interés en el 2 %, por lo que dejó entrever que no los va a modificar la próxima semana.

El gobernador del banco central de Francia, François Villeroy, dijo que lo prudente es mantener las tasas de interés estables en su nivel actual y el presidente del banco central de Lituania, Gediminas Simkus, consideró que actualmente no hay necesidad de ajustes en la política monetaria.

Los comentarios de Lagarde y de los otros miembros del Consejo de Gobierno del BCE apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio del euro.

El euro está presionado por el aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1622 y 1,1657 dólares. EFE

aia/rcf