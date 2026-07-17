El euro se mantiene por encima de 1,14 dólares

Compartir

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 17 jul (EFE).- El euro se cambió este viernes en una banda de fluctuación estrecha por encima de 1,14 dólares, ante la violencia en Oriente Medio, que incrementa la demanda del billete verde.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1442 dólares, frente a los 1,1444 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1435 dólares.

La inflación en la eurozona se redujo en junio hasta una tasa interanual del 2,8 %, cuatro décimas menos que en el mes anterior, en el primer descenso en lo que va de año, después de que el encarecimiento de la energía haya desacelerado hasta el 8,5 % (10,8 % en mayo).

Pero también frenó el alza de los precios de los alimentos frescos y de los servicios.

«Es improbable que el BCE vaya a subir sus tipos de interés por segunda vez consecutiva la próxima semana. Sin embargo, es posible otro incremento de las tasas de interés en la reunión de septiembre», considera el analista de Commerzbank Marco Wagner.

Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE apuntan hacia tasas de interés más elevadas especialmente desde que prevén que la inflación subyacente va a subir más los próximos meses y las expectativas de inflación de los hogares han aumentado.

También se han reducido las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés pronto porque la inflación bajó en junio hasta el hasta el 3,5 %, desde el 4,2 % en mayo.

Por ello el tipo del cambio del euro y el dólar apenas se mueve y presenta movimientos laterales.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1424 y 1,1452 dólares. EFE

aia/ajs