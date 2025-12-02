El euro se mantiene por encima de 1,16 dólares tras la subida de inflación

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 2 dic (EFE).- El euro se mantuvo este martes por encima de los 1,16 dólares tras la inesperada aceleración de la inflación y el aumento del desempleo en la zona del euro, que apenas han tenido repercusión en los tipos de cambio.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1610 dólares, frente a los 1,1629 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1614 dólares.

La inflación en la eurozona aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,2 % interanual (2,1 % en octubre), debido al aumento de los precios de los servicios.

Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye la energía, alimentos frescos, tabaco y alcohol porque son más volátiles, se mantuvo en el 2,4 % por tercer mes consecutivo.

Las tasas de paro de la zona euro se mantuvo estable en octubre, en el 6,4 %.

Estas cifras no suponen un cambio significativo de las circunstancias que lleve al BCE a modificar su postura de mantener los tipos de interés en diciembre en el 2 % en la zona del euro, pero un aumento de la inflación reduce las posibilidades de que baje los tipos de interés.

El presidente del Bundesbank alemán, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, dijo que la inflación en la zona del euro está prácticamente en el objetivo y se mantendrá cerca de ese nivel.

«Los desarrollos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania son el tema más relevante para el euro esta semana», considera el analista de divisas de ING, Francesco Pesole.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne hoy en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, para abordar la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1594 y 1,1622 dólares. EFE

