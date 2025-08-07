The Swiss voice in the world since 1935

El euro se mantiene por encima de los 1,16 dólares

Berlín, 7 ago (EFE).- El euro se mantuvo este jueves por encima de los 1,16 dólares y hacia las 17:00 GMT se cambiaba en el mercado de divisas de Fráncfort a 1,1622 dólares, ligeramente por debajo de los 1,1625 del día anterior.

El Banco Central Europeo fijo el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1643 dólares.

Con respecto a otras divisas importantes el BCE fijo los tipos de referencia en 0,86730 libras esterlinas, 171,60 yenes japoneses y 0,9413 francos suizos.

La tendencia a la estabilidad del euro en los últimos días ante el dólar es atribuida por los analistas a los datos del pasado martes sobre la economía de EEUU, que puso bajo presión a la moneda estadounidense. EFE

