El euro sigue a la baja y cae hasta los 1,1899 dólares en un mal día para el empleo alemán

2 minutos

Berlín, 30 ene (EFE).- El euro cotizaba a 1,1899 dólares este viernes, por debajo de la barrera de los 1,1900 dólares, en una jornada marcada por los datos negativos del empleo en Alemania, la mayor economía europea, con 3.085.000 parados, la cifra más elevada desde 2014.

La moneda comunitaria se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,1899 dólares, frente a los 1,1926 dólares de la jornada anterior.

Por su parte El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1919 dólares, ligeramente por debajo de los 1,1968 dólares de la víspera.

El euro cayó por debajo de la barrera de los 1,1900 dólares en un día en el que la Agencia Federal de Empleo (BA) de Alemania informó de que el número de parados en la mayor economía de Europa aumentó en enero en cuatro décimas, o 177.000 personas, hasta la cifra de 3.085.000, con lo que la tasa de desempleo se sitúa en el 6,6 %.

La moneda comunitaria continuó su caída iniciada después de que el martes se acercara a los 1,21 dólares, máximo desde junio de 2021, aunque luego perdió posiciones.

También pareció lastrar a la moneda europea frente al billete verde la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de anunciar este viernes que nominó al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

Si es confirmado por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que Trump haya insistido desde su vuelva a la Casa Blanca en enero de 2025 que los tipos de interés deben bajar de manera más continuada y rápida. EFE

smm/psh