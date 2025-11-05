El euro sigue por debajo de 1,15 dólares pese a buenos datos de la economía de la eurozona

Fráncfort (Alemania), 5 nov (EFE).- El euro permaneció hoy por debajo del nivel de los 1,15 dólares, pese a buenos datos de crecimiento de la economía de la zona del euro en octubre, sobre todo del sector servicios.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1476 dólares, frente a los 1,1487 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1492 dólares.

Se mantiene la cautela y aversión al riesgo en los mercados, como reflejan las ventas en los mercados de valores y las compras de dólares, considerado activo refugio en momentos de crisis.

«La economía de la zona euro crece al ritmo más rápido desde mayo de 2023» tras el crecimiento de los nuevos pedidos, según S&P Global.

El índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores servicios y manufacturero, subió en octubre a 52,5 puntos (51,2 puntos en septiembre), registrando su máxima de veintinueve meses, impulsado sobre todo por la mejora de los servicios.

La producción industrial experimentó un ligero repunte, pero el crecimiento económico del sector servicios registró una marcada aceleración.

Los precios de producción bajaron en la zona del euro en septiembre un 0,1 % respecto al mes anterior y un 0,2 % interanual.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1469 y 1,1497 dólares. EFE

