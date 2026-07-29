El euro sube a 1,1390 a la espera de que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés

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Berlín, 29 jul (EFE).- El euro subió ligeramente este miércoles hasta los 1,1390 dólares, a la espera de que la Reserva Federal (Fed) anuncie hoy su decisión de política monetaria sobre los tipos de interés, y pese a la subida del precio del petróleo.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1390 dólares, ligeramente por encima de los 1,1381 dólares a los que cotizaba a última hora de la negociación europea del martes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1380 dólares, un valor superior al fijado el martes, 1,1367 dólares.

El precio del barril de brent para entrega en septiembre amplió hoy su subida a más del 5 % y el barril superó de nuevo los 88 dólares al recrudecerse la guerra contra Irán, al sumarse Arabia Saudí por primera vez a la guerra entre este último país y Estados Unidos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 6,66 %, hasta 84,54 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, avanzara que va a atacar «con fuerza» a Irán como respuesta a su última ofensiva.

Los inversores también están pendiente de la decisión que del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre el precio del dinero en EE.UU. Los expertos llevan días refiriéndose a esta reunión como una de las más imprevisibles.

En la anterior, el banco central optó por mantener los tipos entre el 3,50 % y el 3,75 %. Sin embargo, aunque la economía presenta signos de presión, Trump insiste en que los rebajen, mientras que los mercados cuentan con una subida en septiembre. EFE

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