El euro sube a 1,1522 dólares por la debilidad del dólar

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Berlín, 4 ago (EFE).- El euro se cotizaba este martes a 1,1522 dólares ante la bajada del billete verde, propiciada entre otros por la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos en el mercado de divisas para frenar el declive del yen y el retroceso de las expectativas de una posible subida de tipos por parte de la Fed.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1522 dólares, por encima de los 1,1514 dólares de la última hora de la negociación europea del viernes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1515 dólares, valor inferior al de la jornada anterior (1,1545 dólares).

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este lunes que el archipiélago y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

Esto, unido a la rebaja de las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria, tras las declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente Kevin Warsh, ha ejercido presión sobre el dólar.

Además, el euro se aprecio gracias a la bajada del precio del petróleo. El WTI abrió este martes con una caída de un 3,37 %, hasta los 77,63 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara que ve un posible un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz.

La moneda única se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1502 y 1,1529 dólares. EFE

cph/fpa