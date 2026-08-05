El euro sube a 1,1551 dólares ante la posibilidad de un acuerdo para reabrir Ormuz

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Berlín, 5 ago (EFE).- El euro subió este miércoles a 1,1551 dólares, después de que Irán afirmase que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de forma positiva.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1551 dólares, por encima de los 1,1522 dólares de la última hora de la negociación europea del martes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1554 dólares, valor superior al de la jornada anterior (1,1515 dólares).

Irán afirmó que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de forma positiva, tanto a nivel técnico como político, y aseguró que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por esa estratégica vía.

Las declaraciones se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara el martes que Washington está implicado en las conversaciones entre Teherán y Mascate, algo que Irán ha negado reiteradamente.

Por otro lado, el euro se vio impulsado por el dato del índice de Gerentes de los Servicios de Compras (PMI) del sector servicios de la eurozona de S&P, que subió en julio con 52.0 puntos más de lo previsto a su nivel más alto en ocho meses, aunque también en EE.UU. el indicador superó las expectativas.

La moneda única se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1527 y 1,1560 dólares. EFE

cph/mra