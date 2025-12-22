El euro sube a 1,1771 dólares al entrar en receso navideño

(Corrige el dato del titular)

Berlín, 22 dic (EFE).- El euro subió este lunes a 1,1771 dólares al empezar el receso navideño y al aproximarse el inicio de un nuevo año en el que muchos inversores creen que el dólar se seguirá depreciando ante la expectativa de una política monetaria menos restrictiva de parte de la Reserva Federal.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1771 dólares, frente a los 1,1720 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1745 dólares.

Más que en la política de la eurozona, los mercados están pendientes esta semana de la Reserva Federal, de la que se espera que siga rebajando el año próximo los tipos de interés en respuesta a datos de crecimiento débiles, a la inflación e incluso a la posible presión política por parte de la Administración Trump.

Después de que el BCE dejara sin cambios los tipos en la eurozona la semana pasada, por cuarta vez consecutiva, han declinado las expectativas de que en febrero de 2026 pueda optar por relajar su política monetaria.

Por otra parte, el Banco Popular de China (BPC) anunció este lunes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por octavo mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

La moneda única se cambió este lunes en una banda de fluctuación entre 1,1703 y 1,1772 dólares. EFE

