El euro sube a los 1,1740
Fráncfort (Alemania), 3 oct (EFE).- El euro cerró este viernes al alza y se cambiaba hacia las 15.00 GMT en 1,1740 dólares frente a los 1.1709 de la misma hora del día anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1734 dólares.
Frente a otras divisas importante, el BCE fijó los tipos de cambio de referencia en 0,87260 libras esterlinas, 172,90 yenes japoneses y 0,9343 francos suizos. EFE
