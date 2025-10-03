The Swiss voice in the world since 1935
El euro sube a los 1,1740

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 3 oct (EFE).- El euro cerró este viernes al alza y se cambiaba hacia las 15.00 GMT en 1,1740 dólares frente a los 1.1709 de la misma hora del día anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1734 dólares.

Frente a otras divisas importante, el BCE fijó los tipos de cambio de referencia en 0,87260 libras esterlinas, 172,90 yenes japoneses y 0,9343 francos suizos. EFE

rz/psh

