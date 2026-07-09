El euro sube ante la preocupación del BCE por la inflación

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Fráncfort (Alemania), 9 jul (EFE).- El euro subió y se cambió este jueves en una banda de fluctuación muy estrecha por encima de 1,14 dólares, después de que el precio del petróleo se estabilizara y ante la preocupación del Banco Central Europeo (BCE) por la inflación y la postura dura de la Reserva Federal (Fed) para luchar contra la inflación.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1435 dólares, frente a los 1,1408 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1435 dólares.

El BCE mostró en las actas de la reunión de política monetaria de junio su preocupación por el traspaso del encarecimiento de la energía a los precios de otros productos y servicios, por lo que podría subir más los tipos de interés, ahora en el 2,25 %.

La reanudación del conflicto bélico en Irán y la subida del precio del petróleo de los últimos días han frenado la apreciación del euro porque el dólar es para los inversores refugio seguro en momentos de crisis.

Los mercados prevén que la Fed subirá sus tipos de interés pese a que el precio del petróleo se sitúa ahora muy por debajo del pico de 126 dólares al que llegó al comienzo de la guerra en Irán.

Las actas de la reunión de política monetaria de la Fed en junio revelaron que todos los miembros de la Fed acordaron mantener los tipos de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 % porque la inflación supera mucho el objetivo del 2 %.

Un número significativo de miembros de la Fed se inclina por subir los tipos de interés.

El sorprendente aumento de las exportaciones de Alemania en mayo también apoyó la cotización del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1420 y 1,1449 dólares. EFE

aia/rod