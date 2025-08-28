El euro sube de nuevo hacia los 1,17 dólares

Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- El euro subió hoy y se dirigió de nuevo hacia los 1,17 dólares debido a las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en septiembre y de que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá los suyos.

El euro se cambiaba hacia las 15.15 horas GMT a 1,1669 dólares, frente a los 1,1596 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1676 dólares.

La confianza económica en la zona del euro empeoró en agosto hasta 95,2 puntos, desde los 95,7 puntos de junio, según datos de la Comisión Europea (CE), deterioro que fue menor de lo previsto y que apenas tuvo repercusión en la cotización del euro.

Todos los miembros del Consejo de Gobierno del BCE estuvieron a finales de julio a favor de mantener los tipos de interés en la zona del euro en el 2 % y la mayoría consideró que los riesgos para la inflación están equilibrados.

El BCE discutió en la reunión a finales julio si serán necesarios más ajustes el resto del año después de haber logrado que la inflación baje a su objetivo del 2 %.

Apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio la revisión al alza del crecimiento de Estados Unidos en el segundo trimestre y la caída de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo la semana pasada en ese país.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dejó la puerta abierta a una bajada de los tipos de interés en septiembre en EEUU, lo que redujo la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y presionó a la baja al dólar.

Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Fed también han presionado al dólar y compensado parcialmente el impacto negativo en el euro de la crisis política francesa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1630 y 1,1686 dólares. EFE

