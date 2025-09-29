The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El euro sube hasta los 1,1730 dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 29 sep (EFE).- El euro cerró este lunes al alza y hacia las 15:00 GMT se cambiaba en el mercado de divisas de Fráncfort a 1,1730 dólares frente a los 1,698 dólares de la misma hora del viernes.

Con ello el euro continuó con una ligera tendencia al alza que había mostrado ya el viernes después de que se conocieran los datos de inflación de EEUU sin que hoy hubiera nuevos impulsos que empujasen la moneda única en una u otra dirección.

El Banco Central Europeo (BC) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1723 dólares.

Con respecto a otras divisas importante el BCE fijó los tipos de cambio de referencia en 0,87230 libras esterlinas, 174,38 yenes japoneses y 0,9332 francos suizos.EFE

rz/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR