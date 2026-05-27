El euro sube hasta los 1,660 dólares tras los rumores de acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 27 may (EFE).- El euro subió este martes y superó el nivel de los 1,1660 dólares ante la caída de los precios del petróleo por los rumores de paz entre Estados Unidos e Irán y las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés en junio.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1648 dólares, frente a los 1,1626 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1637 dólares.

El barril de petróleo se paga por debajo de 100 dólares por las esperanzas de acuerdo de paz en Irán después de que la televisión estatal iraní informara de que tuvo acceso a un borrador de un acuerdo para terminar la guerra en Irán.

El borrador es una declaración de intenciones de las fuerzas estadounidenses de levantar el bloqueo marítimo y retirarse de aguas próximas a Irán, que a cambio abrirá el estrecho de Ormuz para el transporte marítimo.

Las autoridades iraníes advirtieron hoy de que el acceso al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado, «ya no será como antes» y que han abierto negociaciones con el otro país con acceso a ese paso, Omán.

Los comentarios de miembros del comité ejecutivo del BCE a favor de subir los tipos de interés en junio impiden que el euro caiga.

Si el BCE sube en junio sus tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 % como prevén los mercados, se reducirá el diferencial con las tasas de interés de EEUU, que están entre el 3,5 y el 3,75 %, porque no se espera que la Reserva Federal (Fed) vaya a aumentar sus tasas próximamente.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1633 y 1,1661 dólares. EFE

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