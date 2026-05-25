El euro sube ligeramente por expectativas de fin de guerra en Irán

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Berlín, 25 may (EFE).- El euro se cambió este lunes por encima de los 1,16 dólares, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán vayan a firmar pronto un acuerdo de paz.

El euro se cotizaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1647 dólares, frente a los 1,1598 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1643 dólares.

El jefe negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos, informaron medios estatales iraníes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este lunes que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica, pero desde Teherán se matizó que mientras se han logrado avances en las negociaciones la firma de un acuerdo no es inminente aún.

Después de que 32 buques atravesaran en las últimas 24 horas el estrecho de Ormuz, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayeron cerca de un 5 %, lo que favoreció que la moneda única se recuperase ligeramente de su curso descendente frente al dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1630 y 1,1656 dólares. EFE

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