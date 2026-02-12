El euro sube pese a datos satisfactorios del mercado laboral de EE.UU.

Fráncfort (Alemania), 12 feb (EFE).- El euro subió este jueves a casi 1,19 dólares, pese a la publicación de nuevos datos favorables del mercado laboral estadounidense, que reducen más las posibilidades de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) baje sus tipos de interés a corto plazo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1882 dólares, frente a los 1,1862 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1874 dólares.

Las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron en Estados Unidos la semana pasada en 5.000, hasta las 227.000 solicitudes, respecto a la semana anterior, menos de lo previsto.

Pese a estas cifras, el dólar frenó la fuerte apreciación que inició después de la publicación de los datos de creación de empleo en EE.UU. enero, que estuvo muy concentrada en el sector de la salud.

Las cifras de creación de empleo en EE.UU. en 2025 fueron, no obstante, revisadas a la baja y señalan una ralentización del crecimiento del empleo, por lo que el impulso al dólar no ha sido duradero y serán necesarios más datos positivos de la economía estadounidense.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió de nuevo una bajada de los tipos de interés y avivó la preocupación por la independencia de la Fed.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1853 y 1,1887 dólares. EFE

