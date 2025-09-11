The Swiss voice in the world since 1935

El euro sube tras indicar Lagarde que el BCE no va a bajar más los tipos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- El euro subió hoy y rozó los 1,1750 dólares después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejara entrever que el BCE no va a bajar más los tipos de interés y de que los datos de inflación de EEUU apuntalaran las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) va a bajar sus tasas.

El euro se cambiaba hacia las 16.50 horas GMT a 1,1735 dólares, frente a los 1,1727 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1685 dólares.

El BCE mantuvo los tipos de interés en el 2 % por segundo mes consecutivo y considera que son adecuados en ese nivel porque la inflación se va a estabilizar en torno al 2 % a medio plazo y se ha reducido la incertidumbre tras el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea (UE).

,Por ello es poco probable que el BCE baje más sus tipos de interés, a no ser que la situación cambie mucho.

Lagarde dijo en una rueda de prensa que «el proceso desinflacionario ha concluido» y que la entidad está en un «buen lugar».

La inflación general subió en EEUU un 2,9 % interanual en agosto, dos décimas más que en julio.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1665 y 1,1744 dólares. EFE

