El euro sube tras las amenazas de Trump a la Fed, que debilitan al dólar

Fráncfort (Alemania), 12 ene (EFE).- El euro subió hoy tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, pero sigue por debajo de 1,17 dólares.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1680 dólares, frente a los 1,1640 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1692 dólares.

Powell afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede de la Fed.

La amenaza de cargos penales contra Powell se produce porque se ha negado a bajar los tipos de interés en EEUU como quería Trump.

El temor por la pérdida de independencia de la Fed debilita al billete verde.

La confianza de los inversores en la zona del euro ha mejorado significativamente en enero, según datos de la consultora Sentix.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1622 y 1,1697 dólares. EFE

