El euro sube tras las expectativas de que Francia logrará aprobar un presupuesto

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 14 oct (EFE).- El euro subió este martes y se acercó a los 1,16 dólares en las últimas horas de la negociación europea debido a las expectativas de que Francia logrará aprobar un presupuesto.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1590 dólares, frente a los 1,1565 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1553 dólares.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este martes que «en todos los casos» el déficit público del país cerrará por debajo del 5 % del producto interior bruto (PIB) en 2026 «una vez terminada la discusión parlamentaria» del Presupuesto.

Lecornu también anunció la suspensión hasta 2028 de la reforma de las pensiones aprobada en 2023, que era la condición innegociable de los socialistas para no presentar una moción de censura a su segundo gobierno.

La confianza inversora subió en Alemania en octubre porque los inversores todavía prevén que la economía alemana repuntará a medio plazo pese a la incertidumbre, no obstante esta subida fue menor de lo previsto y por ello no impulsó al euro.

Los inversores evitan el riesgo debido al temor a que se recrudezcan las tensiones comerciales entre EEUU y China.

Asimismo prestarán atención al discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha entre 1,1544 y 1,1592 dólares. EFE

