El euro sube tras las expectativas de que la Fed bajará sus tipos de interés

Fráncfort (Alemania), 15 oct (EFE).- El euro subió hoy y se acercó a los 1,1650 dólares debido a las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1622 dólares, frente a los 1,1590 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1622 dólares.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó el martes el empeoramiento de las perspectivas en el mercado laboral y apuntaló las expectativas de los mercados de dos recortes moderados de los tipos de interés en lo que queda de año, uno en octubre y otro en diciembre.

Asimismo la escalada de la guerra comercial entre EEUU y China debilita al dólar.

La decisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, de suspender hasta 2028 la reforma de las pensiones aprobada en 2023, ha reducido la tensión política en Francia.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1603 y 1,1644 dólares. EFE

