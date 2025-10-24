El euro sube tras los datos de inflación de EEUU

Fráncfort (Alemania), 24 oct (EFE).- El euro subió tras la publicación de cifras de inflación de EEUU, que apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1623 dólares, frente a los 1,1612 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1612 dólares.

La inflación subió en EEUU en septiembre un 3 % interanual (2,9 % en agosto) y un 0,3 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto.

La subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, subió un 3 % interanual (3,1 % en agosto).

Estos datos de inflación, que son muy importantes para las decisiones sobre los tipos de interés de la Fed, han sido publicados con retardo debido al cierre parcial del Gobierno federal de EEUU y por ello han acaparado más atención en los mercados.

El euro subió anteriormente tras la publicación de cifras que muestran una expansión más rápida de la actividad empresarial en la zona del euro en octubre.

La actividad total, de los sectores manufacturero y de servicios, de la zona de euro subió a 52,2 puntos en octubre (51,2 puntos en septiembre), cifras que muestran una expansión, según S&P Global.

El crecimiento se produjo en los dos sectores pero más fuerte en el sector servicios.

El economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, comentó que «Francia se está convirtiendo cada vez más en un lastre para la economía de la zona euro».

La situación económica en Alemania mejoró significativamente en octubre.

La inflación en el sector servicios de la zona euro sigue siendo moderada, datos que apuntalan la postura del BCE de «no implementar más recortes de los tipos de interés», añade de la Rubia.

Las expectativas de que EEUU y China lograrán un acuerdo comercial también apoyaron la cotización del euro, mientras que cuando estas tensiones comerciales aumentan, se incrementa la demanda del billete verde como activo seguro refugio y su cotización sube.

El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, dijo que el diálogo y la colaboración es la única elección adecuada para China y EEUU.

El presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, se reunirán el 30 de octubre en los márgenes de la cumbre de cooperación económica de la región de Asia y el Pacífico, que se celebrará en Corea del Sur.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1601 y 1,1646 dólares. EFE

