El euro sube tras los datos de inflación de EEUU

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Fráncfort (Alemania), 14 jul (EFE).- El euro subió hoy tras la publicación de la caída de la inflación en EEUU, que reduce la presión para que la Reserva Federal (Fed) tenga que elevar pronto los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1448 dólares, frente a los 1,1404 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1405 dólares.

La inflación bajó en junio en EEUU hasta el 3,5 %, desde el 4,2 % en mayo, caída que fue mayor de lo previsto tras la moderación del encarecimiento de la energía durante el alto el fuego en Irán .

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en el Congreso que la entidad no tolerará una inflación persistentemente elevada.

Antes de la publicación de la inflación de EEUU el euro se había depreciado frente al dólar debido al encarecimiento del petróleo y expectativas de que la Fed subirá pronto el precio del dinero.

El diferencial de los tipos de interés entre EEUU y la eurozona hace más atractivos los activos denominados en dólares e impulsa su cotización.

EEUU atacó sistemas de defensa de Irán, que respondió con ataques a buques petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra Jordania y Baréin.

El precio de petróleo sigue al alza y el barril de Brent, de referencia en Europa, se paga a casi 87 dólares ante la escalada de las tensiones en Oriente Medio.

El dólar se fortalece con el encarecimiento del petróleo, que se paga en esa divisa, porque aumentan las expectativas de que los bancos centrales deberán subir los tipos de interés para combatir la inflación.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el lunes que si la inflación subyacente sube mucho, la Fed debería considerar subir sus tipos de interés pronto.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron hasta el 4,6 %, tras las declaraciones de Waller.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1378 y 1,1459 dólares. EFE

aia/fpa