El euro sube y recupera los 1,14 dólares

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Fráncfort (Alemania), 26 jun (EFE).- El euro subió hoy y superó el nivel de 1,14 dólares, tras la caída de los precios del petróleo y el aumento de la tolerancia al riesgo entre los inversores.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1415 dólares, frente a los 1,1379 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1401 dólares.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de 73 dólares, el nivel al que estaba antes de que EEUU e Israel atacaran a Irán.

La caída del precio del petróleo reduce la presión inflacionista y la necesidad de que el BCE tenga que subir sus tipos de interés pronto.

No obstante, los miembros del Consejo de Gobierno han dado diferentes opiniones sobre la necesidad de aumentar el precio del dinero o no hacerlo.

Los consumidores previeron en mayo una inflación en la zona del euro los próximos doce meses del 3,5 %, frente al 4 % de la encuesta del BCE anterior de abril, por lo que han bajado mucho sus expectativas de inflación.

Varios miembros de la Reserva Federal (Fed) se mostraron preocupados por la elevada inflación en EEUU, entre ellos el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee.

Los precios de consumo subieron en EEUU en mayo un 4,1 % interanual, máximo desde hace tres años, y la inflación subyacente, que descuenta los precios de la energía y los alimentos porque son más volátiles, aumentó un 3,4 % interanual.

La confianza del consumidor subió en EEUU en junio hasta 49,5 puntos, 4,7 puntos más que el mes anterior, según la Universidad de Michigan.

Se mantienen las expectativas de los mercados de que la Fed subirá sus tipos de interés pronto, expectativas que han impulsado al alza al dólar desde hace varios días pese a la caída de los precios del petróleo.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EEUU ( entre el 3,5 y el 3,75 %) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1354 y 1,1434 dólares. EFE

aia/lss