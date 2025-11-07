El euro sube y se acerca a 1,16 dólares tras caída de la confianza del consumidor en EEUU

Fráncfort (Alemania), 7 nov (EFE).- El euro subió hoy y se acercó al nivel de los 1,16 dólares, tras la caída de la confianza del consumidor en EEUU, pero la mayor parte de la negociación no hubo una dirección clara en el mercado de divisas y se cambió en una banda de fluctuación estrecha.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1581 dólares, frente a los 1,1526 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1561 dólares.

La confianza del consumidor empeoró en EEUU en noviembre más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan.

La aversión al riesgo generalizada beneficia al dólar y limita la apreciación del euro.

El dólar frenó la subida el jueves después de que algunos datos débiles del mercado laboral de EEUU avivaran las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en diciembre.

La falta de datos oficiales debido al cierre de la Administración estadounidense también dificulta la evaluación de la situación económica en EEUU y la tendencia en el mercado de divisas.

La Fed puede necesitar ampliar su balance pronto por necesidades de liquidez y no para estimular la economía, opinó este viernes el presidente y consejero delegado del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1530 y 1,1590 dólares. EFE

